Männervesper auf Tour

Foto: Jean-Luc Jacques

Kirchheim. Am morgigen Freitag macht die Jesinger Männervesper-Gruppe einen Ausflug in den Recyclinghof der Firma Feeß. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in der Reußensteinstraße. Walter Feeß, der innovative Jesinger Unternehmer, stellt in einer Führung seine Ideen des Wiederverwertens von Abbruchmaterial dar. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.