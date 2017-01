11.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Mit Witz und Charme durch die Wirtschaftswunderzeit

Schlierbach. Am Freitag, 24. Februar, gastieren „Knack“ um 20 Uhr im alten Farrenstall in Schlierbach mit ihrem Programm „Cindy oh Cindy“. „Knack“ sind die beiden Sängerinnen Martina Knoll aus Albershausen und Angela Hack aus Aichelberg. Sie präsentieren eine vergnügliche Reise durch die Musik und die gesellschaftlichen Stolpersteine der deutschen Wirtschaftswunderzeit. Karten sind beim Rathaus in Schlierbach unter der Telefonnummer 0 70 21/9 70 06 13 erhältlich.