Mobiler Bücherdienst

Kirchheim. Am Montag, 10. April, um 10 Uhr findet das nächste Teamtreffen des Mobilen Bücherdiensts in der Sammel-Tasse beim Bürger-Treff, Alleenstraße 96, in Kirchheim statt. Alle Aktiven sowie alle, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen, sind dazu eingeladen.