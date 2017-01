25.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Modellflieger kaufen und sammeln

Börse Die Modellfluggruppe Dettingen lädt Flugzeugbegeisterte nach Dettingen zum Stöbern und Verweilen ein.

Dettingen. Die Modellfluggruppe Dettingen veranstaltet am Sonntag, 5. Februar, von 9 bis 15 Uhr eine Modellbaubörse in der Schlossberghalle in Dettingen.

Dort können Privatleute und gewerbliche Verkäufer Modelle und Zubehör zum Verkauf anbieten. Die Firma Graupner wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Hier können Zweite-Wahl-Modelle und andere Schnäppchen gekauft werden.

Ab sofort kann man Tische für die Modellbaubörse reservieren. Für einen Imbiss ist an diesem Tag gesorgt.pm

1 Weitere Informationen zu den Tischpreisen und den Eintrittskarten gibt es auf der Webseite www.mfg-dettingen.de