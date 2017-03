16.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Musikschule Benefizkonzert für Kirchheimer Kinder

Die Schüler der Musikschule Kirchheim spielen für Familien, die sich den Unterricht nicht leisten können. Foto: pr

Kirchheim. Am morgigen Freitag, 17. März, findet in der Stadthalle Kirchheim das Konzert „Musikschule klingt - für Kirchheimer Kinder“ statt. Schüler der Musikschule Kirchheim präsentieren ein bunt gemischtes, unterhaltsames Programm ihrer Ensembles. Karten sind noch beim Kirchheimer Buchhaus Zimmermann, in der Musikschule Kirchheim sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös soll Familien, die ihren Kindern keinen Unterricht ermöglichen können, unterstützen. pm