03.04.2017 - 02:02 Uhr Nachmittag für Dettinger Senioren

Dettingen. Der nächste Seniorennachmittag, organisiert vom Seniorenteam, findet am Mittwoch, 5. April, von 14 Uhr an in der Dettinger Schlossberghalle statt. Für Unterhaltung, Speis und Trank ist gesorgt. Gäste und Nichtsenioren sind willkommen. Wer keine Möglichkeit hat, zur Schlossberghalle zu kommen, aber gerne teilnehmen möchte, kann sich im Rathaus unter der Telefonnummer 0 70 21/50 00 11 bei Hannelore Greven melden, damit ein Fahrdienst organisiert wird.