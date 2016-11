25.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Nein zu Gewalt gegen Frauen

Der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ ist heute, am 25. November. Dieser Tag geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik nach Folter getötet wurden. Sie hatten sich an Aktivitäten gegen den Diktator Trujillo beteiligt. Der Mut der Schwestern gilt als Symbol für Frauen weltweit.

Am morgigen Samstag, 26. November, findet zwischen 10 und 12 Uhr anlässlich des Gedenktags beim Kirchheimer Rathaus eine Veranstaltung von „Frauen helfen Frauen“ statt. In Zusammenarbeit mit der Polizei klären die Fachkräfte über „Häusliche Gewalt“ auf und informieren über Hilfsangebote. Betroffene, Angehörigen und Interessierte erhalten Antworten auf viele Fragen, auch unter www.frauenhaus-kirchheim.de.dh