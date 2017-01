02.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Nicht nur reden, sondern helfen

Wilfried Kälberer aus Notzingen kann und will auch im vergleichsweise hohen Alter von 84 Jahren die Hände nicht in den Schoß legen. Er hatte für das Jahr 2016 einen Bildkalender mit dem Titel „Reden ist Silber, helfen ist Gold“ kreiert und produziert. Hintergrund waren die menschlichen Tragödien und die dramatischen Ereignisse weltweit. Hilfe leisten vor Ort und dadurch für die Menschen in ihrer Heimat Bedingungen schaffen, unter denen sie dort bleiben und leben können, sodass sie nicht flüchten müssen, war dabei seine Motivation. Der stolze Betrag von 5 000 Euro ging aus diesem Grund an die Welthungerhilfe. Diese Organisation hat im vergangenen Jahr mit 387 Projekten rund sieben Millionen Menschen in 40 Ländern weltweit erreicht.pm/Foto: Dieter Ruoff