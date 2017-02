Obstbaumpflege für Naturschützer

Rundkronenschnitt, Obst- und Gartenbauverein NŸrtingen, JŸgen Scholz zeigt in Dettingen, worauf es beim Schneiden der Rundkronen ankommt

