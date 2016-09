Kirchheim. Am Samstag, 1. Oktober, feiert der Musikverein Lindorf sein 5. Oktoberfest in der Eduard-Mörike-Halle in Ötlingen. Einlass ist ab 18 Uhr. Es spielen die Stammkapelle und die Stadtkapelle Owen.

Karten gibt es ab sofort im Lindorfer Laden, bei der Metzgerei Frik in Ötlingen und an der Abendkasse zu kaufen. Für diejenigen, die bis 19 Uhr in Tracht kommen, gibt es ein Freigetränk.pm