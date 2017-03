Party mit Blaulichtbar

Bei leckerem Essen lässt sich‘s gut ins Gespräch kommen. Foto: pd

Schlierbach. Am heutigen Samstag, 18. März, veranstaltet die Feuerwehr Schlierbach ab 20 Uhr eine Flash-Over-Party im Feuerwehrmagazin Schlierbach in der Siemensstraße. Gespielt wird Mixed Music mit DJ Skyvibe. Außerdem gibt es eine Blaulichtbar, an der als Neuheit Schlierbacher Steinbock-Bierlikör serviert wird. Der Eintritt ist frei, allerdings erst ab 18 Jahren gestattet.