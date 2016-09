Polizei sucht Unfallflüchtigen

Schlierbach. Ein weißer Kastenwagen oder Transporter hat in Schlierbach am Donnerstag gegen 10 Uhr einen in der Gaiserstraße vor dem Gebäude Nummer 15 geparkten Polo angefahren. Ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der weiße Wagen weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Uhingen, Telefon 0 71 61/93 81-0, entgegen. lp