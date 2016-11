08.11.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Radlersenioren Wandern statt Radeln

Dettingen. Die erste Wandertour der Wintersaison von den Dettinger Radlersenioren findet am Donnerstag, 10. November statt. Ziel ist der Besuch einer Besenwirtschaft. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof in Kirchheim. Mit der S-Bahn und der „Zacke“, der Stuttgarter Zahnradbahn, geht es dann nach Degerloch. Um Fahrtgemeinschaften zu bilden, sollten die Teilnehmer pünktlich sein. Weitere Informationen gibt es bei Nori Maier, unter der Telefonnummer 0 70 21/4 25 83.pm