Reinschnuppern  in Jugendkapelle

Kirchheim. Am Mittwoch, 29. März, öffnet die Jugendkapelle der Stadtkapelle Kirchheim um 18 Uhr die Pforten des großen Saals in der Feuerwache, Henriettenstraße 86. Anlässlich des normalen Probentermins sind alle Interessierten und Anfänger, die Interesse haben, in die Probe eines Jugendblasorchesters hineinzuschnuppern, eingeladen. Wer bereits ein passendes Instrument erlernt, darf dieses gerne mitbringen und mitmusizieren. Andere Instrumente können auch probiert werden. pm