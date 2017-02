Riemer informiert

Kirchheim. Auf Einladung der Senioren-Union Kirchheim-Dettingen informiert Kirchheims Bürgermeister Günter Riemer am Donnerstag, 2. März, um 14.30 Uhr im Cafe-Restaurant Panorama, Galgenberg 2 in Kirchheim über aktuelle Bauprojekte und Planungen der Stadt. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen in zwangloser Runde zu informieren, zu diskutieren und Anregungen einzubringen.