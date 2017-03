04.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Saisonstart Radlersenioren wieder unterwegs

Dettingen. A-Gruppe der Dettinger Radlersenioren trifft sich ab März an jedem ersten Montag des Monats zu ihrer Radlertour. Die nächste Radtour findet also am kommenden Montag, 6. März, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Dettinger Bahnhof. Für die anderen stattfindenden wöchentlichen Radtouren der A-Gruppe können Interessierte Kontakt mit Stefan Molitor unter der Telefonnummer 0 70 21/64 48 aufnehmen. Die Touren finden nur bei annehmbarem Wetter statt. pm