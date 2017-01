Schnellere Sanierung

Gemeinderat Die Kanäle in Notzingen waren früher fertig als geplant.

Notzingen. In diesem Jahr geht die Kanalsanierung in Notzingen in die dritte Runde. Geplant waren eigentlich die Kanal- und Schachtsanierung im Starenweg, der Teckstraße, Hochdorfer Straße und im Alemannenweg.

Starenweg, Hochdorfer Straße und Alemannenweg konnten aber aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse schon 2016 mit abgehakt werden, somit ist die Gemeinde ihrem Zeitplan voraus. „Das bedeutet, dass wird die Arbeiten insgesamt vielleicht schon 2018 anstatt 2019 abschließen können“, berichtete Kämmerer Sven Kebache.

Für 2017 wurden für die Sanierung 80 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Welche Straßen nun genau an der Reihe sind, ist noch zu klären. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.Katja Eisenhardt