14.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Seminar Zugang zur Offenbarung

Kirchheim. Das letzte Buch der Bibel wird häufig als ein Buch mit sieben Siegeln bezeichnet. Um mehr Klarheit zu bekommen, lädt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kirchheim zu einem Wochenendseminar ins Steingauzentrum am Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März, ein. Referent ist Bernhard Knieß. Das Seminar beginnt am Freitag um 18 Uhr und geht am Samstag von 9.30 bis 17 Uhr. Anmeldungen werden unter buero@efg-kirchheim.de entgegengenommen. pm