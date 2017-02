28.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | So lernen Kinder richtig

Schlierbach. Was gute Schule ausmacht, ist schwer zu sagen, zumal für das eine Kind eine ganz andere Schule gut ist als für das nächste. Den meisten Eltern mangelt es oft an Informationen über effizientes Lernen, wie sie uns seit einiger Zeit zunehmend die Hirnforscher bieten. Zu diesem Thema hält Bettina Hammen-Berner am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr in Albershausen in der Mensa der Gemeinschaftsschule Albershausen-Schlierbach einen Vortrag. Hammen-Berner ist Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung am Regierungspräsidium Stuttgart. Sie spricht von sieben Lehr- und Lern-Illusionen und geht den Fragen nach, ob Schüler motiviert in die Schule kommen, um zu lernen, und ob die Lehrer ihnen dort wirklich die wichtigen Dinge beibringen.