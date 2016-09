26.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Tour der Dettinger Radlersenioren

Dettingen. Am Mittwoch, 28. September, findet die Septemberradtour der Dettinger Radlersenioren Gruppe C statt. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr am Bahnhof in Dettingen. Die Route führt über Wendlingen und auf der Anhöhe zwischen Neckar- und Aichtal zurück nach Nürtingen, wo eine Kaffeepause eingelegt wird. Zurück geht es über Reudern und die Bürgerseen bis zum Ausgangspunkt. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 70 21/ 5 90 54.pm