15.02.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Treffen Auf geht es nach Bissingen

Dettingen. Die Dettinger Senioren wandern am heutigen Mittwoch in der Gemeinde Bissingen und ins „Seestüble“. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Schlossberghalle in Dettingen. Mit dem Bus fahren alle Interessierten dann um 14.55 Uhr nach Bissingen.

Dort angekommen, geht es gemütlich durch Bissingen und um den See herum zum „Seestüble“. Hier werden sie mit Kaffee und Kuchen sowie Vesper bewirtet. Danach steht die Rückfahrt nach Dettingen an.pm