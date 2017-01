31.01.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Überholmanöver Wer hat die Spur verlassen?

Schlierbach. Als am Sonntag gegen 13.10 Uhr ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes Richtung Schlierbach abbog, folgte ihm ein VW und setzte zum Überholen an. Dabei streiften sich beide Autos. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 2 500 Euro. Weil die Schuldfrage noch offen ist, sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere den Fahrer des nachfolgenden Autos. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Uhingen unter der Telefonnummer 0 71 61/9 38 10 zu melden. lp