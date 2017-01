16.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Unfallfahrer macht sich aus dem Schnee

Fahrerflucht Polizei sucht den unbekannten Fahrer eines Geländewagens, der in Dettingen einen VW-Polo beschädigt hat.

Dettingen. In der Kirchheimer Straße in Dettingen ist es am Samstag gegen 23.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher anschließend unerkannt vom Unfallort entfernte. Vermutlich wegen der Schneeglätte war das Fahrzeug des Unbekannten auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte eine Rabatte überfahren und war anschließend gegen einen parkenden VW-Polo geprallt.

Anhand der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfall- und Fluchtfahrzeug um einen im Frontbereich beschädigten Geländewagen handelt. Am Polo entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von circa 4 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Rufnummer: 0 70 21/50 10 in Verbindung zu setzen.lp