Unterhaltung  zum Frühjahr

Schlierbach. Der Musikverein Harmonie Schlierbach lädt am Samstag, 8. April, um 19 Uhr zu seiner Frühjahrsunterhaltung in die Dorfwiesenhalle nach Schlierbach ein. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Die Zuhörer erwartet ein extravagantes Programm. Zur Eröffnung wird die Bläserklasse ihr Können unter Beweis stellen. Dann folgt die Jugendkapelle mit Stücken wie den „Highlights from Jungle Book“. Das Blasorchester wird unter neuer Leitung von Sonja Schleich dirigiert. pm