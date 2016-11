30.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Versammlung Jugendwerk zieht Resümee

Kirchheim. Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Kirchheim traf sich im evangelischen Traub-Gemeindehaus in Kirchheim zur Delegiertenversammlung. Unter anderem widmeten sich die 62 Delegierten der Frage, welche Aufgaben in der Jugendarbeit neu betrachtet werden sollten. In Tischgesprächen wurden sie zusammengetragen, kritisiert und über Lösungsansätze diskutiert.

Der Bezirksarbeitskreis wird nun ein Konzept für die Zukunft erarbeiten. ar