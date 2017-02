25.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Versammlung Musikverein Jesingen trifft sich

Kirchheim. Am Freitag, 10. März, findet ab 20 Uhr die Hauptversammlung des Musikvereins Jesingen statt. Die Versammlung findet wie üblich in der Gemeindehalle in Jesingen im kleinen Saal statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft, Neuwahlen und Anträge. Sollte es weitere Themen geben, müssen diese vor der Hauptversammlung bis 19 Uhr in schriftlicher Form beim Vorstand Ulrich Hayler eingereicht werden.pm