17.03.2017 - 02:17 Uhr Wanderung Zu den Steinernen Jungfrauen

Kirchheim. Der Schwäbische Albverein Kirchheim macht am Sonntag, 19. März, eine Tageswanderung entlang der Brenzschleife. An blühenden Märzenbechern geht es vorbei zur Domäne Falkenstein und nach Ahnhausen. Von dort führt der Weg im Tal zurück nach Blindstein. Über den Buigen, mit Aussicht auf das Eselsburger Tal, geht es vorbei an den Steinernen Jungfrauen zur Talschenke. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Konrad-Widerholt-Halle. Weitere Infos gibt es unter 0 70 21/7 25 91 77. pm