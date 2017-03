Wie geht der Oeschbergschnitt?

Dettingen. Der Obstbauring Dettingen veranstaltet am Freitag, 31. März, um 14 Uhr eine Schnittunterweisung unter Anwendung des Oeschbergschnitts. Treffpunkt ist am Parkplatz des neuen Friedhofs in Dettingen. Das Thema ist die Pflege und Nachpflanzung von Obstgehölzen auf Streuobstwiesen. Zur Auswahl stehen Schnittmaßnahmen an ein- bis mehrjährigen Bäumen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 70 21/5 62 47. Bei schlechter Witterung entfällt der Schnittkurs. pm