Zur Person

Privat: Leni Breymaier ist 56 Jahre alt, in Ulm geboren und in Rottenacker aufgewachsen. Sie ist verheiratet und lebt seit 1986 in Eislingen. Beruf: Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete als Verkäuferin und ist seit 2007 Landesbezirksleiterin von Verdi.

Politik: Breymaier trat 1982 der SPD bei. Sie ist seit 2009 stellvertretende Landesvorsitzende der Partei.