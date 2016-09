28.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Zurück zur Quelle der Reformation

Dettingen. Am Samstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr findet in der Sankt Georgskirche in Dettingen das Konzert „Reformation – Zurück zur Quelle“ statt. Das Kammerorchester „musica salutare“ wird Bibeltexte, die Martin Luther neu entdeckt hat, mit Werken von Bach, Telemann, Schütz und anderen Komponisten in Klänge umsetzen. In einer Improvisation wird die Quelle, von der die Bibel spricht, erlebbar. Der Eintritt ist frei. pm