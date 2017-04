„Tornado“ holt den DM-Titel

Reutlingen. Der Kirchheimer Bernardo „Tornado“ Martorana ist neuer Deutscher Meister im Kickboxen des Verbands World Fighting and Martial Arts Council (WFMC). Im Rahmen der Fight-Night in der Wittumhalle in Reutlingen-Rommelsbach gewann der 25-Jährige aus dem Kampfsportzentrum Wernau den DM-Kampf über fünf Runden gegen den gebürtigen Thailänder Panaya Mee Sue aus Aschaffenburg nach Punktrichtermeinung einstimmig.pm