1. Aller Probleme in der Vorbereitung zum Trotz: Die Knights sind ohne Anlaufschwierigkeiten in die Saison gestartet. Die Mannschaft wirkt gut ausbalanciert und – was viele vor Beginn noch angezweifelt haben – absolut konkurrenzfähig.

2. Die Last-Minute-Verpflichtungen enttäuschen nicht. Jonathon Williams und Seth Hinrichs, beide erst kurz vor Saisonbeginn unter Vertrag genommen, sind mit jeweils 18 Effektivitätszählern pro Spiel bisher die beiden auffälligsten Spieler im Kirchheimer Team.

3. Die Favoriten sind schlagbar. Vier Spieltage sind vorüber, und beide Topfavoriten haben bereits den ersten Kratzer im Lack. Crailsheim unterlag im zweiten Spiel in eigener Halle Heidelberg. Der MBC ging am vergangenen Samstag in Hamburg als Verlierer vom Parkett.

4. Offensiv läuft es. Die Knights sind hinter Gotha, dem MBC und Aufsteiger Dresden die bisher viertbeste Mannschaft, was die Treffsicherheit anbelangt. Hohes Tempo, viel Bewegung und Wurfgefahr, die auf viele Schultern verteilt ist.bk