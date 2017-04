21.04.2017 - 02:00 Uhr Share | | | | Auf einen Blick Basketball Play-off-Halbfinale

Freitag, 21. April Spiel 1 Mitteldeutscher BC - Kirchheim Knights(19.30 Uhr)

Sonntag, 23. April Spiel 1 SV Chemnitz - Rockets Gotha(17 Uhr)

Spiel 2 Kirchheim Knights - Mitteldeutscher BC(18.30 Uhr)

Mittwoch, 26. April Spiel 2

Rockets Gotha - SV Chemnitz(19.30 Uhr)

Spiel 3 Mitteldeutscher BC - Kirchheim Knights(19.30 Uhr)

Samstag, 29. April Spiel 3

SV Chemnitz - Rockets Gotha(19 Uhr)

Spiel 4 Kirchheim Knights - Mitteldeutscher BC(19.30 Uhr)

Weitere mögliche Spieltermine am 1. und 3. Mai. Das Finale ist am 4. und 7. Mai terminiert. Sollte in der Halbfinalpaarung Chemnitz gegen Gotha ein fünftes Spiel nötig werden, könnte es zu Terminverschiebungen kommen.