Aufholjagd verpufft

Basketball U14-Oberligist VfL verliert gegen Crailsheim 69:72.

Kirchheim. Es sollte die Revanche für die 43:55-Niederlage zum Saisonauftakt in Crailsheim werden. Doch der Einstieg in dieses Vorhaben in der Sporthalle Stadtmitte ging total in die Hose: Die Gäste gewannen das erste Viertel 28:13. Doch danach war der VfL die bessere Mannschaft. 16 Minuten später war die Aufholjagd von Erfolg gekrönt (50:49). Doch plötzlich war erneut die Luft raus: 52:66 (31.). Noch einmal raffte sich das Team von Coach Desmond Strickland zu einer letzten Jagd auf, ging sogar erneut in Führung (68:67, 38.). Doch in den letzten beiden Minuten hatte Crailsheim mehr Kraft und Cleverness und brachte den 72:69-Sieg nach Hause.ut

VfL Kirchheim: Barthold, Bezler, Fahrion, R. Hinitschew (12/2), Krizsan (6), Kushev (11), Paqarada (24), Rauscher, Skielo, Thies, Tiknasak (8), Vladi (8/1)