Ausrufezeichen im Abstiegskampf

TSV Weilheim-TV Plieningen

Die Bezirksligahandballerinnen des TSV Weilheim haben einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den Tabellenvorletzten TV Plieningen gelang den Limburgstädterinnen vor heimischer Kulisse ein 32:18-Erfolg, durch den die TSVW-Frauen von Platz neun auf sieben kletterten. Die Gastgeberinnen dominierten die Partie von Beginn an und hatten dank starker Abwehr- und Angriffsleistung beim Pausenstand von 18:6 bereits für die Vorentscheidung gesorgt. Daran konnten auch kleinere technische Fehler in der zweiten Halbzeit nichts ändern, die den Gästen noch Ergebniskosmetik zum 32:18-Endstand erlaubten. Erfolgreichste Weilheimerin war Stefanie Stark (am Ball) mit zwölf Treffern.tb/Foto: Christian Schlienz