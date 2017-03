17.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Badminton Saisonfinale für die VfL-Teams

Kirchheim. Am morgigen Samstag findet für den VfL Kirchheim der letzte Spieltag in der Landesliga statt. Im ersten Spiel trifft der VfL um 15 Uhr in der Ludwig-Uhland-Sporthalle auf die TSF Gschwend II, um 18.30 Uhr geht‘s gegen die TSG Salach. Der VfL hofft auf den Einsatz der zuletzt verletzen Andreas Leinenbach und Antonio Abrantes. In der Kreisliga muss die zweite Mannschaft des VfL nach Echterdingen, wo sie auf die erste und zweite Mannschaft des gastgebenden TVE trifft.jf