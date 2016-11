17.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Basketball Jesinger Filialteam unter Druck

Nürtingen. Die Oberliga-Basketballerinnen der TG Nürtingen, bekanntlich mit zahlreichen ehemaligen Kräften des TSV Jesingen am Start, hat im sechsten Saisonspiel die fünfte Niederlage kassiert. Nach dem 46:56 gegen Waiblingen schwebt das Team um die Ex-TSVJ-Cracks Ramona Attinger, Luise Büchele, Daniela Fischer, Nora Müllner, Lisa Reichmuth und Sina Staib als Tabellenvorletzter in Abstiegsgefahr. Nächster Gegner der TGN ist am kommenden Samstag die BSG Ludwigsburg.tb