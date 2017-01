Basketball Knights-Gegner verliert haushoch

Dresden. Der nächste Gegner der Kirchheimer Zweitligabasketballer wartet weiter auf den dritten Saisonsieg: Die Dresden Titans, am kommenden Samstag ab 19.30 Uhr zu Gast bei den Knights, verloren am Dienstagabend eine vorgezogene Partie des 21. Spieltages gegen die Nürnberg Falcons in heimischer Halle klar mit 67:97. Vor knapp 1 000 Fans kassierte der Aufsteiger aus Sachsen im 20. Spiel bereits die 18. Niederlage. Bester Titans-Werfer war Helge Baues mit 13 Punkten.tb