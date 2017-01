26.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Basketball Nächster Gegner der Knights verliert

Erfurt. Der 19. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist komplett. Am Dienstagabend gewann der Tabellenzweite Crailsheim Merlins bei den Rockets Gotha, am kommenden Samstag in der Sporthalle Stadtmitte nächster Gegner der Kirchheim Knights, mit 85:83 (34:42). In der Messehalle Erfurt hätten die Crailsheimer eine Neun-Punkte-Führung kurz vor Schluss beinahe noch verspielt, doch Gotha verpasste es, im letzten Angriff den möglichen Sieg per Dreier zu holen.tb