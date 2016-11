21.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Basketball Richie Williams ist ein Kölner

Köln. Kirchheims Ex-Spielmacher Richie Williams ist vom finanziell angeschlagenen Erstligisten Phönix Hagen zurück in die Pro A gewechselt. Der 29-Jährige, der wegen einer Oberschenkelverletzung in dieser Saison nur auf fünf Einsätze in der BBL kam und dabei im Schnitt 12,2 Punkte erzielte, stand bereits gestern zum ersten Mal im Team der Rhein Stars aus Köln. Damit kommt es am 8. Februar im Rückspiel der Kirchheimer in der Domstadt zu einem Wiedersehen.bk