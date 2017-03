15.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Bewegungsmangel VfL beteiligt sich an Kampagne

Kirchheim. Der VfL Kirchheim beteiligt sich an der weltweiten Aktion gegen Übergewicht und Bewegungsmangel „Let‘s move for a better world“, bei der Interessierte im Sportvereinszentrum an der Jesinger Allee durch ihr Training Punkte in Form von Sachspenden für einen gemeinnützigen Zweck in der Stadt sammeln können. Die Aktion, bei der keine Verpflichtung zum Vertragsabschluss besteht, läuft noch bis 31. März.tb

