Carrington Love verwandelt die Halle in ein Tollhaus

Basketball Kirchheim Knights schlagen Gotha dank eines Buzzerbeaters des Kirchheimer Point Guards in der Verlängerung mit 92:91. Jonathon Williams brilliert mit 34 Punkten.

Für die Sensation des 20. Spieltages in der 2. Liga sorgte Knights-Aufbauspieler Carrington Love. Mit Ablauf der Spielzeit versenkte der US-Amerikaner per Dreier von der Mittellinie den entscheidenden Wurf zum 92:91-Erfolg der Knights gegen die Oettinger Rockets nach Verlängerung. Für die Kirchheimer war es bereits der zehnte Erfolg mit einer Differenz von fünf oder weniger Punkten.

Eine ganz besondere Stimmung hatte in der Sporthalle Stadtmitte bereits von Beginn an geherrscht. Jeder Punkt wurde frenetisch gefeiert, und die Korbjäger starteten hochkonzentriert. Früh erspielten sich die Gastgeber die erste Führung und zwangen Gothas Coach Ensminger zu einer Auszeit. Diese brachte die erhoffte Wirkung, und die Rockets fanden nun ihrerseits besser in die Partie. Topscorer Dane Watts und Darrel Mitchell übernahmen Verantwortung und erzielten 14 der ersten 23 Rockets-Punkte. In die erste Viertelpause ging es mit einer knappen 23:20-Führung der Gäste.

Im zweiten Abschnitt erzielte Knights-Topscorer Jonathon Williams 14 Punkte in knapp acht Minuten und holte somit die Führung für die Gastgeber zurück. Die Kirchheimer Defensive hatte sich nun auf das gut organisierte Spiel der Gäste eingestellt - 41:39 stand es zur Halbzeit.

Beide Mannschaften legten eine hohe Intensität und besonderen Kampfgeist aufs Parkett. Und Williams hatte nun offenbar Blut geleckt. Weitere zehn Punkte des Forwards folgten im dritten Viertel. Kirchheim übernahm zusehends die Kontrolle und wurde von den 1 100 Zuschauern immer wieder nach vorne gepeitscht. Gotha fehlten in der Phase die passenden Antworten, doch es deutete sich eine Lösung an. Samuel Parker hatte zum Ende des dritten Viertels zehn Punkte auf seinem Konto, und es sollten noch einige folgen. Immer wieder suchten die Rockets nun ihren Scharfschützen, und dieser verwandelte traumwandlerisch sicher.

Schien der Rittersieg bereits in trockenen Tüchern, beeindruckten die Gothaer nun mit Ruhe und glänzend vorgetragenen Spielzügen, denen die Ritter-Verteidigung trotz starker Leistung immer wieder freie Würfe gestatten musste. Ein Dreier von Parker, der auf insgesamt 29 Punkte kam, brachte den späten Ausgleich zum 81:81. Ein Dreierversuch von Carrington Love zum Ende der regulären Spielzeit verfehlte sein Ziel. Es ging in die Verlängerung, und Gotha wollte es nun wissen. Schnell gingen die Gäste 86:81 in Front. Kirchheim konterte. Ein Dreier von Tim Koch brachte die Führung zurück (87:86).

Die Halle bebte, doch einen ließ dies völlig kalt - Parker verwandelte wieder per Dreier. Zwei Punkte von Love sorgten für den Ausgleich. Noch 26 Sekunden auf der Uhr, und die Rockets hatten den Ball. Der erste Wurfversuch misslang, doch Watts sicherte den offensiven Rebound und verwandelte wenige Sekunden später per Korbleger.

Noch 3,3 Sekunden waren auf der Uhr. Williams reagierte schnell und passte den Ball zu Love, der nach einem kurzen Dribbling von der Mittellinie zum Wurf ansetzte, der ohne Ringberührung durch die Reuse rauschte - ein einziger Jubelschrei aus 1 100 Kehlen sorgte für den Schlusspunkt eines Spiels, das in die Kirchheimer Basketballgeschichte eingehen dürfte.

„Es war ein intensives und enges Spiel. Beide Mannschaften hätten den Sieg verdient gehabt“, bilanzierte ein überglücklicher Knights-Trainer Mai. In der Tabelle halten die Knights den dritten Platz und erhöhen durch den Sieg ihren Vorsprung auf die Playoff-Konkurrenten.cs