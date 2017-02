Der mit dem  Schuh-Tick

Welches Auto er fährt, sagt er, sei ihm völlig egal. Was er an den Füßen trägt, ist dagegen selten von der Stange. Daheim in Weilheim stapeln sich die Schuhe. Trendige Exemplare aus aller Herren Länder, mitgebracht von Radreisen oder im Ausland bestellt. „Das meiste Preisgeld geht für Schuhe drauf“, bekennt sich Jannik Steimle zu seinem Tick. „Ich lege wenig Wert auf Statussymbole“, meint er, „aber ich will keine Schuhe, denen ich in der Fußgängerzone noch sechsmal begegne.“bk