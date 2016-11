11.11.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Der nächste Thriller in der Sporthalle Stadtmitte?

Die Begegnungen zwischen den Knights aus Kirchheim und den Towers aus Hamburg sind noch jung. Den Hanseaten gelang vor der Saison 2014/15 zum ersten Mal dank einer Wildcard der Einzug in die Pro A. Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen: zwei Siege und zwei Niederlagen auf beiden Seiten.

Gleich das erste Duell in der Sporthalle Stadtmitte ist in besonderer Erinnerung geblieben. Am dritten Spieltag musste Neu-Trainer Michael Mai miterleben, wie seine Mannschaft ihren knappen Vorsprung, den sie das ganze Spiel über verteidigt hatte, in den letzten Sekunden noch aus der Hand gab. Bryan Smithsons verzweifelter Dreier-Versuch mit der Schlusssirene verfehlte dabei nur um Haaresbreite sein Ziel. Der US-Spielmacher verbuchte nach einem überragenden Spiel 27 Punkte. Am Ende entführte Hamburg mit 88:87 beide Zähler aus der Sporthalle Stadtmitte und gewann auch das Rückspiel überlegen mit 75:65.

2015/16 drehten die Kirchheimer den Spieß um: Einem 73:60 nach einer Abwehrschlacht zu Hause folgte im Februar ein 75:67 in Hamburg. Mann des Abends: Richie Williams, der in der zweiten Hälfte 19 Punkte beisteuerte. Kirchheim kletterte auf Platz drei und blieb dort auch bis zum Ende der Hauptrunde.bk