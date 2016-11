25.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Die Kicker-Kids sind wieder los

Auftakt Die Fußball-E-Junioren starten in die Hallenrunde: In der Lenninger Sporthalle werden zum Auftakt der Kreismeisterschaften am Samstag und Sonntag 53 Teams erwartet. Los geht‘s jeweils um 9.30 Uhr.Foto: Ralf Just