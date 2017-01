30.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Die Stadt würdigt ihre Spitzenkräfte

Sportlerehrung Am kommenden Sonntag stehen in der Kirchheimer Stadthalle die erfolgreichsten Sportler 2016 im Fokus.

Kirchheim. Die Stadt Kirchheim unter Teck und der Stadtverband für Leibesübungen (SfL) werden auch für dieses Jahr ihre erfolgreichsten Sportler mit einer Matinee in der Stadthalle würdigen. Die Sportlerehrung findet am kommenden Sonntag, 5. Februar, um 11 Uhr statt. Ausrichter der Veranstaltung sind in diesem Jahr der Reit- und Fahrverein und die DLRG.

Das breite Spektrum der vertretenen Sportarten unterstreicht die Vielfalt, die Kirchheim nicht nur im Breitensport, sondern auch im Leistungssport zu bieten hat. Die Ehrung durch Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker wird ergänzt durch eine Bilderpräsentation über die einzelnen erfolgreichen Sportler und Mannschaften und deren Disziplinen. Geehrt werden alle Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, die 2016 mindestens einen württembergischen Titel errungen haben und dabei für einen Kirchheimer Verein am Start waren oder in Kirchheim wohnen.pm