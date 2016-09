22.09.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Die Talsohle ist durchschritten

Obwohl das kurzfristig angesetzte Projekt „JBBL“ in die Hose ging, ist bei der Jugend der VfL-Basketballer ein deutlicher Aufschwung festzustellen.

Kirchheim. 4, 3, 1, 0 – das war die alarmierend abnehmende Anzahl an Teams, die der VfL in den Jahren seit 2012 für die württembergischen Oberligen melden konnte. Doch die vergangene Saison 2015/16 könnte den Weg aus der Talsohle markieren: Die U 18 wurde Zweiter im Bezirk, die U 16 und die U 14 Meister, letztere beiden schafften im Juli die Qualifikation fürs Oberhaus. Nur die U 18 scheiterte am Ende wegen eines einzigen Korbes und muss wieder in der Landesliga ran.

Die Trendwende liegt zum einen an der Zahl der zur Verfügung stehenden Talenten, zum anderen an der engagierten Arbeit der Trainer. Hier hatte Pasko Tomic in den vergangenen Jahren als Jugendtrainer für den Unterbau gesorgt, ihm gelang mit der U 14 auch die Bezirksmeisterschaft. Allerdings trennten sich dann die Wege nach 19 Jahren – tatsächlich gab es keine Möglichkeit, die unterschiedlichen Vorstellungen bei der Entlohnung zu überwinden. Die Ernte mit der U 14 fuhr anschließend Desmond Strickland ein, der mit den Zwölf- und 13-Jährigen die Mühlen der Qualifikation überstand, hinter Tübingen Zweiter wurde und nun in der Oberliga antreten darf.

Dasselbe Kunststück gelang Shkelzen Bekteshi mit der U 16: erst Bezirksmeister, dann Quali-Zweiter hinter Ulm. Dass das sportlich wegen eines „Buzzerbeaters“ der TSG Reutlingen zunächst nicht gelang, sondern erst eine Woche später wegen eines TSG-Formfehlers, ist ein glücklicher Zufall, auf dem nun in der Oberliga aufgebaut werden muss.

Die U 18, die ebenfalls von Strickland trainiert wird und von der vier Spieler heftig im Seniorenbereich beschäftigt sind, wird sich deshalb womöglich schwertun, wieder so erfolgreich zu sein. Die U 12 kämpft um den Einzug in die Endrunde, bei der U 10 geht es vor allem ums Lernen.ut