Drei Jugendspiele in Freundschaft

Zu den Stuttgart Eagles, einem sportlichen Zusammenschluss der vier US-Kasernen im Stuttgarter Raum, pflegen die Kirchheimer Basketballer schon seit langem eine freundschaftliche Beziehung. Immer wieder nehmen amerikanische Kinder und Jugendliche an einem der Knights-Camps teil oder spielen sogar in einem VfL-Team wie derzeit Jack Lindstrom bei der U16. Immer wieder gibt es auch Freundschaftsspiele. Da lag es nahe, sich einmal einen Tag lang zum sportlichen Wettstreit zu treffen und die Freundschaft zu vertiefen. Ursprünglich waren sogar fünf Spiele von der U10 bis zur U18 angedacht, doch die Jüngsten waren an diesem Tag schon anderweitig verplant und die U12 hatte bereits zwei Begegnungen selbstständig organisiert (60:49 zu Hause, 39:59 in Böblingen).

So traten am Sonntag in der Sporthalle Stadtmitte die U14, U16 und U18 gegen die US-Auswahlen aus Panzerkaserne, Patch Barracks (Vaihingen), Kelley Barracks (Möhringen) und Robinson Barracks (Bad Cannstatt) an.

Schwer war es für die amerikanischen Coaches, weil ihre Schützlinge bis Anfang März nur Football und Fußball spielen und sie deshalb ihre Teams erst seit zwei Wochen zusammen haben. Das sah man auch auf dem Feld, denn den zum Teil hoch talentierten Jugendlichen fehlte noch die Team-Strategie und die Routine beim Abschluss. So gewann die U14 des VfL am Morgen 56:36, anschließend die U18 (nach 66:36, 28.) mit 77:65. Als stärkstes Team erwies sich die U16 der Eagles. Die Kirchheimer, von Shkelzen Bekteshi gecoacht, der wegen einer Fußverletzung den Regionalligatrip nach Crailsheim nicht mitmachen konnte, führten zum Ende des dritten Viertels (51:39, 28.), kassierten dann einen 2:33-Lauf und verloren 63:76.

Doch die Ergebnisse waren sowieso zweitrangig, was zählte, war der freundschaftliche Umgang der Jugendlichen und der anwesenden Eltern miteinander - was bei dem derzeitigen Stand der deutsch-amerikanischen Beziehungen ja noch einmal wertvoller erscheint. Dieser Freundschaftstag soll deshalb zur festen Institution im Frühjahr werden.ut