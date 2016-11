04.11.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Ehrenamtsgala Lob und Preise

Albershausen. Auch in diesem Jahr findet wieder eine Ehrenamtsgala des Fußballbezirks Neckar/Fils statt – in Albershausen. Am 1. Dezember ist es so weit. Außer den drei Siegern im Vereinsehrenamtspreis werden noch die Bezirkssieger in zwei Rubriken ausgezeichnet: „Junge Fußballhelden“ und „Ehrenamt“. Darüber hinaus erhalten vier verdiente Frauen und zwölf verdiente Männer aus Bezirksvereinen den DFB-Ehrenamtspreis. Die Veranstaltung wird in der TSGV-Turnhalle ab 19 Uhr durchgeführt. pm