Ein Herz  für Harz!

Social Media ist heutzutage ja der Türöffner zu allem Möglichen. Schon Zwölfjährige verdienen Millionen, indem sie der Welt einen Blick durchs Schlüsselloch auf ihre Plüschtiersammlung im Kinderzimmer ermöglichen oder anderen zeigen, wie man selbst gebackene Brownies ohne Haftcreme an die Decke klebt.

Den Handballern des TV Plochingen ist da ein vergleichsweise kurzer Wurf gelungen, auch wenn es dabei ebenfalls um Kleber geht. Die blau-weißen Ballwerfer sind mit ihrem nicht ganz ernst gemeinten Protestsong gegen dräuendes Harzverbot in den Hallen dieser Welt zwar keine Millionäre, aber immerhin zu Ehrengästen von Sport 1 geworden. Bei der Live-Übertragung des Bundesligaspiels zwischen dem TVB Stuttgart und den Rhein-Neckar-Löwen am kommenden Mittwoch sind sie Programmpunkt. Das schräge Hip-Hop-Video hat inzwischen eine derart große Fangemeinde, dass sie die Grenzen des württembergischen Hoheitsgebiets längst sprengt. Hätte Weltverbandspräsident Hassan Moustafa geahnt, was er da anrichtet, der Mann wäre wohl eher für die Verbannung von Bier in Bügelflaschen aus der deutschen Halbzeitpause eingetreten.

Dabei haftet dem bäbbigen Glibber aus grünen Dosen sogar ein Fitzelchen Fankultur an. Der zwischen Zollernalb und Neckar verbreitete Schlachtruf „Hebets!“, der gegnerischen Offensivdrang bremsen soll, bekäme ohne Harz plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wer schließlich will noch einen Gegner „heben“, wenn schon der Ball nicht mehr gehoben werden will. Was also überhaupt noch heben? Wobei wir wieder beim Bier aus Bügelflaschen wären, aber das ist ein ganz anderes Thema.

Beim VfL Kirchheim überlegt man sich nun, auf welchen Kanälen man schleunigst nachlegen soll. Schließlich sind Herrn Moustafas Visionen in hiesigen Hallen längst Realität. Zum Schrecken der Gegner und zum Vorteil der Einheimischen, deren langjährige Übung mit Flutsch-Bällen sich längst zum veritablen Heimbonus entwickelt hat. Seien wir also gespannt auf das, was da alsbald durchs digitale Netz rauschen könnte. Eine Ode an den Bäbbr. Ein Herz für Harz! Darauf ein Bier aus der Bügelflasche.

Randnotiz Bernd Köble über singende Handballer und klebendes Leder